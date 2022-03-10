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Россия за две недели до полномасштабного вторжения в Украину пыталась дестабилизировать энергетическую отрасль США – американские СМИ

10 мартa, 2022 четверг
04:36
Экономика

В начале февраля, за две недели до полномасштабного вторжения России в Украину, произошла масштабная атака хакера на энергетическую отрасль США.

Об этом сообщает Fox News с ссылкой на собственные источники в разведке США.

Так, атаке хакеров в начале февраля подверглись почти два десятка американских компаний, занимающихся добычей сжиженного газа, в том числе такие гиганты, как Chevron Corporation и Cheniere Energy.

Агентство кибербезопасности и безопасности инфраструктуры США работает над подтверждением того, что атаки происходят из России.

Считается, что этот взлом стал первым этапом усилий России по дестабилизации энергетической отрасли США. Во время атаки были сломаны компьютеры, принадлежащие нынешним и бывшим сотрудникам. "Chevron серьезно воспринимает угрозу злонамеренной киберактивности", - сказал представитель Chevron Fox News.

"Мы ввели рекомендации правительства Соединенных Штатов в наши средства кибербезопасности, чтобы защитить компьютерную среду Chevron", - добавил он.

  • Напомним, 8 марта США наложили эмбарго на покупку у российской нефти, газа и угля.
  • Также Великобритания планирует отказаться от российской нефти и нефтепродуктов до конца 2022 года.
  • Также в Сенат США внесли законопроект под названием HEROIAM SLAVA Act о санкциях в отношении всех госпредприятий РФ.
  • Также президент США Джо Байден объявил об ужесточении санкций против РФ за ее вторжение в Украину и заявил, что "Россия не представляет, что ее ожидает". Также он заявил, что США вместе с 30 другими странами сотрудничают, чтобы наложить нефтяное эмбарго.
  • 2 марта стало известно, что США вводят блокировочные санкции против оборонного сектора России за вторжение армии Путина в Украину. Также ограничения будут применены в отношении Беларуси.

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