Россия за день нанесла 76 ударов по Сумщине. Повреждены склады местного хозяйства
За день, 2 декабря, российский агрессор нанес 76 ударов по территории Сумской области
Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.
От российских обстрелов из разного оружия пострадали территории Середино-Будской, Зноб-Новгородской, Краснопольской и Белопольской громады Сумской области.
По Середино-Будской громаде россияне ударили из миномета (1 прилет) и САУ (22 прилета). Обошлось без разрушений. На Краснопольскою громаду РФ сбросила взрывчатку с квадрокоптера. Без последствий.
"По Зноб-Новгородской громаде россияне били из минометов 120 мм калибра. 21 мина взорвалась на нашей территории. В результате обстрела повреждены склады местного хозяйства. Также после 19 часов был обстрел этого же села одновременно из реактивной системы залпового огня (6 прилетов) и САУ (4 прилета). Без пострадавших", - пишет Живицкий.
Белопольскою громаду российский враг обстрелял из ствольной артиллерии. Известно о 21 прилете. Без жертв.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.66
Покупка 39.66Продажа 40.35
-
EUR
Покупка 40.6Продажа 41.67
- Актуальное
- Важное