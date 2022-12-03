Россия за день нанесла 76 ударов по Сумщине. Повреждены склады местного хозяйства

Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.

От российских обстрелов из разного оружия пострадали территории Середино-Будской, Зноб-Новгородской, Краснопольской и Белопольской громады Сумской области.

По Середино-Будской громаде россияне ударили из миномета (1 прилет) и САУ (22 прилета). Обошлось без разрушений. На Краснопольскою громаду РФ сбросила взрывчатку с квадрокоптера. Без последствий.

"По Зноб-Новгородской громаде россияне били из минометов 120 мм калибра. 21 мина взорвалась на нашей территории. В результате обстрела повреждены склады местного хозяйства. Также после 19 часов был обстрел этого же села одновременно из реактивной системы залпового огня (6 прилетов) и САУ (4 прилета). Без пострадавших", - пишет Живицкий.

Белопольскою громаду российский враг обстрелял из ствольной артиллерии. Известно о 21 прилете. Без жертв.

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