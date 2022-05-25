Россия за 24 мая потеряла 100 военных, 11 дронов и самолет, – Генштаб ВСУ
Россия потеряла по состоянию на 25 мая всего 29 450 тыс. военных
Об этом сообщил Генштаб ВСУ в фейсбуке.
По его данным, Россия за 24 мая потеряла 100 военных, а общие потери личного состава достигли 29450 военных.
Среди военной техники с 24 мая по 25 мая наибольшие потери российских оккупантов – 11 беспилотников (в целом с начала полномасштабного вторжения – 491 дрон), 19 боевых бронированных машин (в общей сложности 3213 ед.), 5 ед. автомобильной техники и автоцистерн (в общей сложности 2217), 3 танка (в общей сложности 1305 ед.), а также самолет (в общей сложности 206 ед.) и 1 ед. спецтехники (всего 44 ед.).Без изменений остались потери России среди: артиллерийских систем – 606 ед, рекативных систем залпового огня – 201 ед, средств ПВО – 93 ед, вертолетов – 170 ед, крылатых ракет – 112 шт., кораблей и катеров – 13 ед., свеч .
"Наибольшие потери противника (прошлые сутки) наблюдались на Лиманском направлении", - указал Генштаб.
- Напомним, Россия продолжает наступление на Северодонецк и активнее использует авиацию из-за нехватки высокоточного оружия.
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