Об этом сообщил Генштаб ВСУ в фейсбуке.

По его данным, Россия за 24 мая потеряла 100 военных, а общие потери личного состава достигли 29450 военных.

Среди военной техники с 24 мая по 25 мая наибольшие потери российских оккупантов – 11 беспилотников (в целом с начала полномасштабного вторжения – 491 дрон), 19 боевых бронированных машин (в общей сложности 3213 ед.), 5 ед. автомобильной техники и автоцистерн (в общей сложности 2217), 3 танка (в общей сложности 1305 ед.), а также самолет (в общей сложности 206 ед.) и 1 ед. спецтехники (всего 44 ед.). Без изменений остались потери России среди: артиллерийских систем – 606 ед, рекативных систем залпового огня – 201 ед, средств ПВО – 93 ед, вертолетов – 170 ед, крылатых ракет – 112 шт., кораблей и катеров – 13 ед., свеч .

"Наибольшие потери противника (прошлые сутки) наблюдались на Лиманском направлении", - указал Генштаб.

Напомним, Россия продолжает наступление на Северодонецк и активнее использует авиацию из-за нехватки высокоточного оружия.

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