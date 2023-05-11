Россия явно стремится "белорусизировать" Грузию
Россия в одностороннем порядке отменяет визовый режим с Грузией и планирует возобновить авиасообщение
Похоже, что Россия явно стремится "белорусизировать" Грузию. Очевидно, что процессы агрессивного/активного поглощения уже начались. Помните, когда Янукович отдал россиянам в пользование силовые структуры взамен кремлевской "крыши"?
Напряжение в Грузии будет расти. Ибо правящая команда фактически срывается в антизападное пике. Тем временем антироссийские и прозападные настроения в обществе растут
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Напряжение в Грузии будет расти. Ибо правящая команда фактически срывается в антизападное пике. Между тем, антироссийские и прозападные настроения в обществе растут. Это подтверждает ряд социологических исследований.
Очень напоминает нашу ситуацию в 2013 году.
Об авторе: Михаил Басараб, политолог.
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