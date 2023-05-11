Похоже, что Россия явно стремится "белорусизировать" Грузию. Очевидно, что процессы агрессивного/активного поглощения уже начались. Помните, когда Янукович отдал россиянам в пользование силовые структуры взамен кремлевской "крыши"?

Напряжение в Грузии будет расти. Ибо правящая команда фактически срывается в антизападное пике. Тем временем антироссийские и прозападные настроения в обществе растут

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Напряжение в Грузии будет расти. Ибо правящая команда фактически срывается в антизападное пике. Между тем, антироссийские и прозападные настроения в обществе растут. Это подтверждает ряд социологических исследований.

Очень напоминает нашу ситуацию в 2013 году.

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Об авторе: Михаил Басараб, политолог.

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