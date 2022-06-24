Об этом глава фракции партии "Слуга народа" Давид Арахамия написал в Телеграмм.

"СБУ установила, что российская разведка использовала доллары США для финансирования взрывной деятельности на территории Украины, — написал Арахамия. - Речь идет о суммах в миллионы долларов, которые предусматривались для создания частных охранных фирм под кураторством российских разведчиков".

По мнению народного депутата, эти факты подтверждают не только то, что Россия является спонсором терроризма, но и то, что для финансирования преступлений российская разведка использует доллары США, "превращает достижения цивилизованного мира в оружие для террористов".

"Это означает, что Россия должна быть полностью отрезана от возможности получать, хранить, переводить американские доллары, евро или другую свободно конвертируемую валюту. Ведь для них это инструмент финансирования преступлений, а не способ развивать экономику, создавать блага и делиться ими с человечеством", – подытожил Давид Арахамия.

24 июня СБУ разоблачила агентурную сеть РФ, в которую входил нардеп Деркач, Офис генпрокурора приступил к расследованию.

19 октября 2020 года facebook заблокировал аккаунт народного депутата Андрея Деркача из-за вмешательства в американские выборы.

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