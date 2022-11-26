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Россия является государством, захваченным террористической организацией, - Портников

26 ноября, 2022 суббота
20:55
война с Россией Виталий Портников

Журналист Виталий Портников считает, что современная Россия мало чем отличается от террористических организаций

Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Эспрессо"

"Дело не в том, что Россия является государством, являющимся спонсором терроризма, а в том, что эту страну захватила террористическая организация. Как Аль-Каида, Исламское Государство, Хезболла и Талибан. Россия ничем не отличается от этих террористических организаций. И вполне возможно, что придет время, когда Россию именно такой организацией признают", - пояснил Портников.

Журналист считает, что ЧВК Вагнера вполне можно классифицировать как подразделение ФСБ.

"Уже есть первые сигналы о том, что Россию могут признать террористической организацией. ЧВК Вагнера, во главе которой стоит Пригожин, уже признали террористической организацией. ЧВК Вагнера является подразделением ФСБ. Просто ФСБ не может действовать такими методами, как кувалда. Они действуют более осторожно. , например, ядовитым веществом "новичок", - добавил он.

  • В начале ноября владелец ЧВК Вагнера Пригожин признал вмешательство в выборы в США.
  • Также британская разведка поймала Пригожина на формировании положительного имиджа и лжи об успехах ЧВК Вагнера на Донбассе.
  • Кроме этого, Пригожин сообщил о создании "центров подготовки ополченцев" в приграничных с Украиной областях РФ
  • В среду, 23 ноября 2022 года, депутаты Европарламента проголосовали за признание России государством-спонсором терроризма

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ФСБ
терроризм
Талибан
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