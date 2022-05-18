На Запорожье Россия взяла в заложники 280 украинцев
В Запорожской области оккупанты взяли в заложники 280 украинцев
Об этом сообщает Запорожская ОВА.
Из них 163 освобождены, а 117 до сих пор в заложниках.
"На территории Запорожской области оккупанты продолжают похищать граждан Украины. По состоянию на вечер 17 мая 2022 года в заложниках оккупантов находятся 280 человек", - говорится в отчете.
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