Об этом сообщает Запорожская ОВА.

Из них 163 освобождены, а 117 до сих пор в заложниках.

"На территории Запорожской области оккупанты продолжают похищать граждан Украины. По состоянию на вечер 17 мая 2022 года в заложниках оккупантов находятся 280 человек", - говорится в отчете.

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