Россия взяла под контроль интернет-трафик на оккупированной Херсонщине, – Reuters
Россия перенаправляет интернет-трафик в оккупированной Херсонской области на свою инфраструктуру
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на лондонскую NetBlocks, контролирующую кибербезопасность и управление интернетом.
Лондонская компания NetBlocks сообщила, что отследила почти полное отключение интернета в Херсонской области в субботу, которое коснулось разных украинских провайдеров.
По ее данным, соединение было восстановлено через несколько часов, однако разные показатели указывали на то, что трафик теперь проходит через Россию.
- 3 мая в находящемся под временной оккупацией Скадовске возобновилась мобильная связь, но до сих пор нет интернета.
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