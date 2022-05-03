Россия взяла под контроль интернет-трафик на оккупированной Херсонщине, – Reuters

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на лондонскую NetBlocks, контролирующую кибербезопасность и управление интернетом.

Лондонская компания NetBlocks сообщила, что отследила почти полное отключение интернета в Херсонской области в субботу, которое коснулось разных украинских провайдеров.

По ее данным, соединение было восстановлено через несколько часов, однако разные показатели указывали на то, что трафик теперь проходит через Россию.