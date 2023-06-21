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Россия взяла курс на создание "зоны смерти", чтобы нанести Украине максимальный ущерб, - Згурец

21 июня, 2023 среда
10:41
Война с Россией Сергей Згурец

Россия из-за подрыва ЗАЭС может образовать полностью нежизненное пространство, которым хочет нанести максимальный ущерб Украине на сотни лет вперед

Об этом заявил директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец в эфире Еспресо.

"Нужно говорить о следующих угрозах от России вокруг Запорожской АЭС. Фактически Россия взяла курс на создание "зоны смерти". После подрыва Каховской ГЭС образовались участки в дальнейшем непригодные для хозяйственного использования", - отметил он.

По мнению Згурца, ущерб, который мы ощутим в перспективе - очень существенный.

"Далее игрища россиян с атомной станцией - никто не может гарантировать, что не будет управляемых мер с подрывом ЗАЭС, чтобы образовать полностью нежизненное пространство, которым Россия хочет нанести максимальный ущерб Украине на сотни лет вперед. Это вполне укладывается в ту концепцию, которую россияне могут реализовать в ходе отступающих кампаний. Когда сейчас наши подразделения пробиваются на Васильевку и дальше - это существенно связано с тем, как будет реагировать РФ. Когда Буданов говорит о заминировании охлаждающих залов и цехов ЗАЭС - это полностью укладывается в концепцию максимального ущерба для Украины. К этому нужно готовиться и осуществлять меры по опережению. Какие именно - мне сейчас сказать трудно. Мы и мир понимаем риски действий россиян в таких участках, как Каховская ГЭС и Запорожская АЭС", - подытожил Згурец.

  • 6 июня российские оккупационные войска совершили подрыв Каховской ГЭС, она была полностью разрушена. В результате трагедии подтопило населенные пункты Херсонской области и сам областной центр , также села и города Николаевской области. Подробное течение событий - здесь. Также больше новостей о ситуации, связанной с подрывом ГЭС, можно найти здесь .
  • 16 июня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские власти хотят взорвать Запорожскую АЭС, чтобы мир заставил Украину остановить войну.
  • 20 июня руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов допустил, что угроза подрыва или аварии на Запорожской атомной электростанции существует, поскольку оккупанты дополнительно заменяли охладитель.
Херсонщина
Запорожская область
Запорожская АЕС
Энергодар
Военные новости
Каховская ГЭС
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