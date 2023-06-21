Об этом заявил директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец в эфире Еспресо.

"Нужно говорить о следующих угрозах от России вокруг Запорожской АЭС. Фактически Россия взяла курс на создание "зоны смерти". После подрыва Каховской ГЭС образовались участки в дальнейшем непригодные для хозяйственного использования", - отметил он.

По мнению Згурца, ущерб, который мы ощутим в перспективе - очень существенный.

"Далее игрища россиян с атомной станцией - никто не может гарантировать, что не будет управляемых мер с подрывом ЗАЭС, чтобы образовать полностью нежизненное пространство, которым Россия хочет нанести максимальный ущерб Украине на сотни лет вперед. Это вполне укладывается в ту концепцию, которую россияне могут реализовать в ходе отступающих кампаний. Когда сейчас наши подразделения пробиваются на Васильевку и дальше - это существенно связано с тем, как будет реагировать РФ. Когда Буданов говорит о заминировании охлаждающих залов и цехов ЗАЭС - это полностью укладывается в концепцию максимального ущерба для Украины. К этому нужно готовиться и осуществлять меры по опережению. Какие именно - мне сейчас сказать трудно. Мы и мир понимаем риски действий россиян в таких участках, как Каховская ГЭС и Запорожская АЭС", - подытожил Згурец.