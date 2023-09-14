Россия вызвала посла США и высылает двух дипломатов из-за подозрений в шпионаже

Об этом информирует пропагандистский МИД России .

"Вызванной в МИД России 14 сентября главе американской дипмиссии в Москве Линн Трейси был сделан жесткий демарш с вручением официальной ноты по несовместимости с дипломатическим статусом действий первого секретаря посольства США Джеффри Силлина и второго секретаря посольства Дэвида Бернстайна", - говорится в заявлении.

По данным российского министерства иностранных дел, дипломаты якобы вели незаконную деятельность, поддерживая связь с обвиняемым в так называемом конфиденциальном сотрудничестве с иностранным государством россиянином Робертом Шоновым. Он за деньги выполнял задачи, которые должны были нанести вред нацбезопасности РФ.

Послу США заявлено, что Джеффри Силлин и Дэвид Бернстайн должны покинуть территорию России в течение 7 суток в статусе "персона нон грата".

"Подчеркнуто также, что противоправная активность дипломатического представительства США, включая вмешательство во внутренние дела страны пребывания, недопустима и будет решительно прекращаться. Российская сторона ожидает, что в Вашингтоне сделают правильные выводы, воздержавшись от конфронтационных шагов", - пишет пресс-служба.