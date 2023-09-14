Россия вызвала посла США и высылает двух дипломатов из-за подозрений в шпионаже
Министерство иностранных дел России объявило "персоной нон грата" сотрудников посольства США в Москве
Об этом информирует пропагандистский МИД России .
"Вызванной в МИД России 14 сентября главе американской дипмиссии в Москве Линн Трейси был сделан жесткий демарш с вручением официальной ноты по несовместимости с дипломатическим статусом действий первого секретаря посольства США Джеффри Силлина и второго секретаря посольства Дэвида Бернстайна", - говорится в заявлении.
По данным российского министерства иностранных дел, дипломаты якобы вели незаконную деятельность, поддерживая связь с обвиняемым в так называемом конфиденциальном сотрудничестве с иностранным государством россиянином Робертом Шоновым. Он за деньги выполнял задачи, которые должны были нанести вред нацбезопасности РФ.
Послу США заявлено, что Джеффри Силлин и Дэвид Бернстайн должны покинуть территорию России в течение 7 суток в статусе "персона нон грата".
"Подчеркнуто также, что противоправная активность дипломатического представительства США, включая вмешательство во внутренние дела страны пребывания, недопустима и будет решительно прекращаться. Российская сторона ожидает, что в Вашингтоне сделают правильные выводы, воздержавшись от конфронтационных шагов", - пишет пресс-служба.
- 5 сентября МИД РФ потребовал объяснений от Армении по поводу ратификации Римского устава Международного уголовного суда. А 8 сентября МИД России выразил протест послу Армении, из-за "недружественных шагов" Еревана.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
- USD 37.59 Покупка 37.59Продажа 38.35
- EUR Покупка 40.46Продажа 41.42
- Актуальное
- Важное