Россия "выживет" при отключении от SWIFT, - председатель второго по величине банка РФ
Глава российского банка "ВТБ" Андрей Костин прокомментировал возможность отключения РФ от платежной системы SWIFT в случае вторжения в Украину
Об этом сообщает ТАСС.
По словам Костина, отключение России от SWIFT будет серьезным шагом.
"Выживем, безусловно. Но я не думаю, что до этого дойдет. Это было бы очень серьезное мероприятие", - сказал он.
SWIFT - это межбанковская система передачи информации и осуществления платежей. К этой системе подключены самые большие организации почти во всех странах мира.
- Европарламент призывает ввести санкции против России, если она нападет на Украину, в частности заморозить "Северный поток - 2" и отключить РФ от банковской системы SWIFT.
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