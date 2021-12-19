Россия "выживет" при отключении от SWIFT, - председатель второго по величине банка РФ

Об этом сообщает ТАСС.

По словам Костина, отключение России от SWIFT будет серьезным шагом.

"Выживем, безусловно. Но я не думаю, что до этого дойдет. Это было бы очень серьезное мероприятие", - сказал он.



SWIFT - это межбанковская система передачи информации и осуществления платежей. К этой системе подключены самые большие организации почти во всех странах мира.

Европарламент призывает ввести санкции против России, если она нападет на Украину, в частности заморозить "Северный поток - 2" и отключить РФ от банковской системы SWIFT.