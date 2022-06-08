Россия вывозит украинское зерно из Мелитополя поездами, собираются бежать из города

Об этом мэр Мелитополя Иван Федоров заявил в эфире телемарафона "Единые новости".

Федеров уверен, что срочный вывоз зерна является свидетельством того, что они намерены как можно быстрее покинуть Мелитополь.

"Два дня назад они начали вывозить наше зерно по железной дороге. Они делают это быстро и понятно, что они долго не планируют оставаться на территории нашего города, потому что хотят украсть все как можно быстрее и уйти", - сказал Иван Федоров.

Отметим, что в самом Мелитополе активно действует партизанское движение, дестабилизирующее планы оккупантов, а потому рашисты берут в плен и запугивают местное население. Однако партизан так и не могут найти.

7 июня стало известно, что российские войска отошли почти со всех блокпостов Мелитопольского района и бежали из Васильевки.

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