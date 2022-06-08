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Россия вывозит украинское зерно из Мелитополя поездами, собираются бежать из города

8 июня, 2022 среда
19:38
война с Россией

Оккупанты-захватчики из России начали поездами вывозить зерно из временно оккупированного Мелитополя

Об этом мэр Мелитополя Иван Федоров заявил в эфире телемарафона "Единые новости".

Федеров уверен, что срочный вывоз зерна является свидетельством того, что они намерены как можно быстрее покинуть Мелитополь.

"Два дня назад они начали вывозить наше зерно по железной дороге. Они делают это быстро и понятно, что они долго не планируют оставаться на территории нашего города, потому что хотят украсть все как можно быстрее и уйти", - сказал Иван Федоров.

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Экономика
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Россия
Мелитополь
зерно
русская агрессия
Военные новости
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