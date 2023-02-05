Россия вывозит украинских детей из Луганщины в Карелию, - Центр нацсопротивления

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

"На этой неделе состоялась встреча председателя собрания республики Карелия Элиссана Шандаровича и председателя, так называемого народного совета на ТОТ Луганской области Денисом Мирошниченко. Одним из ключевых вопросов было направление на отдых и оздоровление детей из оккупированной Луганщины на прекрасные курорты "Карелии. Учитывая, каким образом россияне "отдыхают" в полярных широтах, это отнюдь не способствует оздоровлению", - рассказали в ЦНС.

В Центре объясняют, что такие поездки руководителей разных регионов РФ с намерениями "выторговать" себе определенное количество детей для "оздоровления" преследуют как сугубо практическую цель – списание бюджетных средств на эти мероприятия, так и более жуткую – все больше появляется показаний по похищениям несовершеннолетних и торговли людьми.

"Центр национального сопротивления призывает жителей оккупированных территорий ни в коем случае не направлять своих детей на любые поездки, организованные оккупационными администрациями", - говорится в сообщении.