Россия вывозит мусор из Ростова на временно оккупированный Донбасс

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

В Донецкой области российские оккупанты планируют построить еще два полигона для мусора, прибывающего из Ростовской области РФ.

"Враг таким образом решает проблему перегруженности свалок в самой России", - говорится в заявлении.

По данным подполья, в Ростовской области от идеи построить новые полигоны отказались из-за экологического кризиса в регионе.

Что касается мирных жителей Донецкой области, то россияне не дают возможности высказать свое мнение об этом "проекте", который может иметь негативные последствия для окружающей среды и здоровья людей.