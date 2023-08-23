Россия вывозит мусор из Ростова на временно оккупированный Донбасс
На временно оккупированных территориях Донецкой области рашисты строят полигоны для мусора из Ростовской области, страдающей от экологического кризиса
Об этом сообщает Центр национального сопротивления.
В Донецкой области российские оккупанты планируют построить еще два полигона для мусора, прибывающего из Ростовской области РФ.
"Враг таким образом решает проблему перегруженности свалок в самой России", - говорится в заявлении.
По данным подполья, в Ростовской области от идеи построить новые полигоны отказались из-за экологического кризиса в регионе.
Что касается мирных жителей Донецкой области, то россияне не дают возможности высказать свое мнение об этом "проекте", который может иметь негативные последствия для окружающей среды и здоровья людей.
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