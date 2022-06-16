Россия вывозит краденое в Украину зерно в Сирию, - Maxar
Суда под российским флагом перевозили зерно, собранное в Украине, в Сирию
Об этом сообщает компания Maxar, передает SkyNews.
Компания обнародовала изображения, на которых видно, как два балкера под российским флагом, стоящим у причала в Севастополе, в подконтрольном России Крыму, загружаются зерном.
Через несколько дней она заявила, что сняла изображения тех же кораблей, что пришвартованы в Сирии.
Их люки были открыты, а грузовики выстроились, чтобы вывезти зерно, добавил Maxar.
Украина обвинила Россию в краже зерна с территорий, которые она оккупировала с начала вторжения в феврале.
- Еще раньше спутниковые снимки Maxarпоказывали , что российское грузовое судно, полное зерна, угнанное с украинских ферм, прибыло в сирийский порт Латакии.
- Прокуратура приступила к расследованию незаконного вывоза похищенного Россией украинского зерна через оккупированный Крым.
- При условии российской блокады портов в Черном море Украина разработала логистику экспортирования зерна через Польшу и Румынию.
- 13 июня стало известно, что 18 тыс. тонн украинской кукурузы впервые доставили в Испанию по новому маршруту через Польшу.
- 15 июня президент Румынии Клаус Йоханнис описал процесс транспортировки украинского зерна как логистический вызов "эпических масштабов". А сегодня сообщил , что Украина увеличила транзит зерна через Румынию в 4 раза, а теперь планирует удвоить объем.
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