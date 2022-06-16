Россия вывозит краденое в Украину зерно в Сирию, - Maxar

Об этом сообщает компания Maxar, передает SkyNews.

Компания обнародовала изображения, на которых видно, как два балкера под российским флагом, стоящим у причала в Севастополе, в подконтрольном России Крыму, загружаются зерном.

Через несколько дней она заявила, что сняла изображения тех же кораблей, что пришвартованы в Сирии.

Их люки были открыты, а грузовики выстроились, чтобы вывезти зерно, добавил Maxar.

Украина обвинила Россию в краже зерна с территорий, которые она оккупировала с начала вторжения в феврале.

Еще раньше спутниковые снимки Maxarпоказывали , что российское грузовое судно, полное зерна, угнанное с украинских ферм, прибыло в сирийский порт Латакии.

Прокуратура приступила к расследованию незаконного вывоза похищенного Россией украинского зерна через оккупированный Крым.

При условии российской блокады портов в Черном море Украина разработала логистику экспортирования зерна через Польшу и Румынию.

13 июня стало известно, что 18 тыс. тонн украинской кукурузы впервые доставили в Испанию по новому маршруту через Польшу.

15 июня президент Румынии Клаус Йоханнис описал процесс транспортировки украинского зерна как логистический вызов "эпических масштабов". А сегодня сообщил , что Украина увеличила транзит зерна через Румынию в 4 раза, а теперь планирует удвоить объем.

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