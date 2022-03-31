Об этом сообщает AFP со ссылкой на Пентагон.

Напомним, окуппанты окопались в "Рыжем лесу" – наиболее загрязненной радиацией части Чернобыльской зоны и жалуются на здоровье.

Министр энергетики Украины считает, что МАГАТЭ должно больше способствовать выведению российских наемников из всех захваченных ядерных объектов и городов-спутников.

30 марта состоялась встреча министра энергетики Украины Германа Галущенко на Южно-Украинской АЭС с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Мариано Гросси.

Пока более подробной информации нет.

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