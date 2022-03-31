Зеленский уволил послов в Марокко и Грузии из-за отсутствия поддержки этих стран в войне Украины с Россией
Россия выводит войска с Чернобыльской АЭС, - Пентагон
Российские оккупационные войска начинают отходить с территории атомной станции
Об этом сообщает AFP со ссылкой на Пентагон.Пока более подробной информации нет.
- Напомним, окуппанты окопались в "Рыжем лесу" – наиболее загрязненной радиацией части Чернобыльской зоны и жалуются на здоровье.
- Министр энергетики Украины считает, что МАГАТЭ должно больше способствовать выведению российских наемников из всех захваченных ядерных объектов и городов-спутников.
- 30 марта состоялась встреча министра энергетики Украины Германа Галущенко на Южно-Украинской АЭС с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Мариано Гросси.
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