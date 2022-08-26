Россия выводит свои истребители из Крыма после серии взрывов, - Business Insider

Об этом пишет издание Business Insider со ссылкой на секретный отчет НАТО, который есть в распоряжении журналистов.

Согласно отчету, российские вооруженные силы уже перебросили десять своих истребителей из Крыма на территорию РФ – это шесть истребителей Су-35С и четыре перехватчика МиГ-31БМ.

Кроме того, Россия увеличила количество своих тактических зенитно-ракетных комплексов на оккупированном полуострове для "противодействия последующим атакам Украины, например с помощью беспилотников".

18 августа прогремели взрывы возле Керчи и Севастополя, оккупационные "власти" Крыма заявили о работе ПВО и БпЛА.

Также вечером стало известно, что в Белгородской области РФ горит и детонирует склад с боевыми запасами. В двух селах идет эвакуация населения.

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