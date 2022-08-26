Россия выводит свои истребители из Крыма после серии взрывов, - Business Insider
Россия, вероятно, рассредоточивает свои военно-воздушные силы в оккупированном Крыму после серии взрывов на военных объектах
Об этом пишет издание Business Insider со ссылкой на секретный отчет НАТО, который есть в распоряжении журналистов.
Согласно отчету, российские вооруженные силы уже перебросили десять своих истребителей из Крыма на территорию РФ – это шесть истребителей Су-35С и четыре перехватчика МиГ-31БМ.
Кроме того, Россия увеличила количество своих тактических зенитно-ракетных комплексов на оккупированном полуострове для "противодействия последующим атакам Украины, например с помощью беспилотников".
- 18 августа прогремели взрывы возле Керчи и Севастополя, оккупационные "власти" Крыма заявили о работе ПВО и БпЛА.
- Также вечером стало известно, что в Белгородской области РФ горит и детонирует склад с боевыми запасами. В двух селах идет эвакуация населения.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.47
Покупка 39.47Продажа 40.3
-
EUR
Покупка 39.43Продажа 40.44
- Актуальное
- Важное