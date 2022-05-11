Россия вывезла в Крым зерно из Энергодара, воруют также овощи и семена подсолнечника
Из Энергодара в направлении Крыма отправилась колонна российских грузовиков, наполненных зерном
Об этом сообщили в Запорожской ОВА.
Для транспортировки в Крым также готовят зерно, которое находится в Пологах.
"Усиливается экономическое сотрудничество оккупированных территорий с крымскими предпринимателями. Из находящихся в хранилищах зерновых и семян подсолнечника готовят к транспортировке в Россию. Из Энергодара под охраной военных выехала колонна российских грузовиков, которые были загружены зерном. Конечный пункт назначения колонны Крым. Кроме зерна оккупанты вывозят в Крым похищенные в Украине овощи", - говорится в отчете.
Россияне стремятся уничтожить также историю Украины. Генпрокуратура начала уголовное производство по факту похищения национальных ценностей из музея в оккупированном Мелитополе.
В апреле 2022 года военные и представители оккупационной администрации государства-агрессора украли историко-культурные ценности из Мелитопольского краеведческого музея. Среди похищенного имущества была коллекция скифского золота, найденного в 50-х годах прошлого столетия.
- 11 марта в ООН заявили, что нападение России на Украину может привести к глобальному голоду в мире.
- 8 мая стало известно, что оккупанты вывозят масло из Пологовского маслоэкстракционного завод, который расположен на временно оккупированной территории Запорожской области.
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