Россия вывезла секретную документацию из Крыма, - Центр нацсопротивления

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

"В начале мая россияне вывезли военную документацию с временно оккупированного Крыма на территорию России. Также они вывезли шифровальное оборудование из органов военного управления ВС РФ", - пишет ЦНС.

В Центре также поблагодарили украинских партизанов на ВОТ за своевременное информирование.