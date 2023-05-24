Россия вывезла секретную документацию из Крыма, - Центр нацсопротивления
Россияне активно эвакуируют секретную документацию из временно оккупированного Крыма
Об этом сообщает Центр национального сопротивления.
"В начале мая россияне вывезли военную документацию с временно оккупированного Крыма на территорию России. Также они вывезли шифровальное оборудование из органов военного управления ВС РФ", - пишет ЦНС.
В Центре также поблагодарили украинских партизанов на ВОТ за своевременное информирование.
- 24 мая оккупационный парламент Крыма объявил о "национализации" украинского имущества на полуострове – среди захваченного имущества оказалась квартира Елены Зеленской.
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