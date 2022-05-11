Россия вывезла из Украины более тысячи детей в день

Об этом сообщает " Украинская правда " со ссылкой на российские СМИ.

В России заявили, что за последние сутки вывезли из Украины 8787 человек, из которых 1106 – дети.

"Начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев рассказал, что за последние сутки без участия киевской власти из опасных районов Донецкой и Луганской народных республик и Украины в РФ эвакуировано 8787 человек. Из них 1106 – дети", - говорится в сообщении.

В российских СМИ также отметили, что с 24 февраля в РФ вывезли 1 208 225 человек, из которых 210 224 – несовершеннолетние.

10 мая российский агрессор убил троих мирных жителей Донецкой области.

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