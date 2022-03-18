Россия вывела в море все десантные корабли Тихоокеанского флота: что это значит

Об этом сообщает Defense Express.



По информации источника, такие действия флота РФ могут означать три варианта: демонстративные действия против Японии, переброска сил с Дальнего Востока для войны против Украины, или ротация группировки войск в Сирии.



В Министерстве обороны Японии уже официально сообщили, что мимо острова Хокайдо прошла эскадра сразу из четырех больших десантных кораблей Тихоокеанского флота ВМФ РФ. Официальная цель похода этих кораблей – неизвестна.



БДК (Большие десантные корабли) идут под завязку загруженные техникой и вооружением. Россия вывела в море сразу четыре судна Тихоокеанского флота ВМФ РФ. Десантные корабли "Николай Вилков", "Ослябя", "Адмирал Невельской" и "Пересвет".



"Вариант первый – проведение демонстративных действий против самой Японии. Тем более, что российские десантные корабли прошли по существу "вразрез" Японских островов, и официальный Токио с этим ничего поделать не смог", - говорится в материале DE.



В The Drive предполагают, что цель похода этой эскадры – доставить на Европейский континент дополнительные силы, необходимые для войны против Украины. Но для "нечерноморских" военных кораблей ВМФ РФ закрыли проход через проливы Босфор и Дарданеллы.



"Средневзвешенный вариант" - десантные корабли Тихоокеанского флота ВМФ РФ преследуют цель доставку войск в Сирию, для ротации имеющегося контингента. А части из "сирийской" группировки будут отправлены сухопутным маршрутом на войну против Украины", - считают в материале третий вариант.



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