Россия вывела в Черное море шесть носителей "калибров": количество ракет может достигать 40
По состоянию на ночь с 4 на 5 апреля российский агрессор разместил в Черном море шесть носителей "калибров"
Об этом сообщает оперативное командование "Юг".
Россия увеличила корабельную группировку в Черном море до 15 единиц. В частности, готовы 6 ракетоносителей, 2 из которых – подводные. При максимальном снаряжении общий залп "калибров" может достигать 40 ракет.
В ОК говорят о чрезвычайно высокой угрозе ракетного удара.
"Хотя вполне вероятно, что снаряженные не все ракетоносители, к сигналам воздушной тревоги следует относиться ответственно и реагировать оперативно. В поисках способов давления на мирное население Украины и воображаемых побед для оправдания перед собственным потребителем пропагандистских "новостей", враг может осуществить точечные или смешанные ракетные удары с использованием ракет разного типа базирования и дронов-камикадзе", - пишут в "Юге".
Украинцев призывали быть собранными и внимательными. Не паниковать, а прислушиваться и верить в победу.
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