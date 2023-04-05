Об этом сообщает оперативное командование "Юг".

Россия увеличила корабельную группировку в Черном море до 15 единиц. В частности, готовы 6 ракетоносителей, 2 из которых – подводные. При максимальном снаряжении общий залп "калибров" может достигать 40 ракет.

В ОК говорят о чрезвычайно высокой угрозе ракетного удара.

"Хотя вполне вероятно, что снаряженные не все ракетоносители, к сигналам воздушной тревоги следует относиться ответственно и реагировать оперативно. В поисках способов давления на мирное население Украины и воображаемых побед для оправдания перед собственным потребителем пропагандистских "новостей", враг может осуществить точечные или смешанные ракетные удары с использованием ракет разного типа базирования и дронов-камикадзе", - пишут в "Юге".

Украинцев призывали быть собранными и внимательными. Не паниковать, а прислушиваться и верить в победу.