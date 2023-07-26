Об этом сообщают Военно-морские силы Вооруженных Сил Украины.

Всего в Черном море находится 11 российских кораблей. Кроме того, по сообщению, в Азовском море находится один вражеский корабль, но ракет на нем нет. В Средиземном море дежурят восемь российских кораблей, среди них три ракетоносителя. На них может быть до 28 крылатых ракет типа "Калибр".

За сутки, в интересах РФ, проход Керчь-Еникальским проливом к Азовскому морю совершили 9 судов, движение в Босфор продолжило одно, к Черному морю – 19 судов, из них 5 продолжили движение в направлении пролива Босфор.