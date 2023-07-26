Россия вывела в Черное море ракетоноситель с четырьмя "калибрами"
На среду, 26 июля, на боевом дежурстве в Черном море находится один российский ракетоноситель, на котором может быть до четырех "калибров"
Об этом сообщают Военно-морские силы Вооруженных Сил Украины.
Всего в Черном море находится 11 российских кораблей. Кроме того, по сообщению, в Азовском море находится один вражеский корабль, но ракет на нем нет. В Средиземном море дежурят восемь российских кораблей, среди них три ракетоносителя. На них может быть до 28 крылатых ракет типа "Калибр".
За сутки, в интересах РФ, проход Керчь-Еникальским проливом к Азовскому морю совершили 9 судов, движение в Босфор продолжило одно, к Черному морю – 19 судов, из них 5 продолжили движение в направлении пролива Босфор.
- 26 июля министерство обороны Великобритании сообщило , что Россия разместила современный корвет "Сергей Котов" в южной части Черного моря. Он патрулирует маршрут перевозки между Босфором и Одессой.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
36.78
Покупка 36.78Продажа 37.5
-
EUR
Покупка 40.79Продажа 41.73
- Актуальное
- Важное