Россия вывела в Черное море ракетоноситель с 8 ракетами "Калибр", - ОК "Юг"
Российский агрессор добавил ракетоноситель к корабельной группировке в Черном море
Об этом сообщает оперативное командование "Юг".
"Угрозы для населения Украины остаются без изменений, как и порядок действий по сигналам тревоги. Не пренебрегайте собственной безопасностью, будьте бдительны и сознательны. Не доверяйте сомнительным источникам информации, не поддавайтесь на манипуляции сознанием, не распространяйте непроверенную информацию, а также не разглашайте последствий враждебности агрессии, чтобы не помогать врагу. Продолжаем освободительную борьбу и ни одному адепту "русского мира" не дадим шансов на воплощение грязных замыслов", - говорится в своде.
В Черном море маневрирует группировка из 10 кораблей. Флот находится под прикрытием крымского побережья.
Изготовлены россияне держат 1 большой десантный корабль и 1 надводный ракетоноситель, снаряженный 8 "Калибрами".
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