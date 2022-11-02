Россия вывела в Черное море ракетоноситель с 8 ракетами "Калибр", - ОК "Юг"

Об этом сообщает оперативное командование "Юг".

"Угрозы для населения Украины остаются без изменений, как и порядок действий по сигналам тревоги. Не пренебрегайте собственной безопасностью, будьте бдительны и сознательны. Не доверяйте сомнительным источникам информации, не поддавайтесь на манипуляции сознанием, не распространяйте непроверенную информацию, а также не разглашайте последствий враждебности агрессии, чтобы не помогать врагу. Продолжаем освободительную борьбу и ни одному адепту "русского мира" не дадим шансов на воплощение грязных замыслов", - говорится в своде.

В Черном море маневрирует группировка из 10 кораблей. Флот находится под прикрытием крымского побережья.

Изготовлены россияне держат 1 большой десантный корабль и 1 надводный ракетоноситель, снаряженный 8 "Калибрами".

За сутки, 1 ноября, на южном фронте украинские защитники ликвидировали по меньшей мере 3 российских склада с боекомплектами.

В Херсонской области, близ села Дудчаны, произошло боевое столкновение украинских защитников и захватнических войск, россияне с потерями отступили.

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