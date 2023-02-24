Об этом сообщает оперативное командование "Юг".

В Черном море зафиксирована корабельная группировка, состоящая из 8 единиц кораблей, среди которых - надводный ракетоноситель - фрегат, снаряженный 8 "калибрами".

"В течение боевых суток враг продолжал обстреливать деоккупированное правобережье Херсонщины с левого берега и прибрежные громады Николаевщины из Кинбурнской косы. Грубо нарушая нормы международного гуманитарного права оккупанты реактивными системами залпового огня избивали по жилым кварталам и акваторию Очаковского порта. Без человеческих потерь", - пишут в ОК "Юг".

За день, 24 февраля, ракетно-артиллерийские подразделения и Воздушные силы Украины уничтожили 10 рашистов, реактивную систему залпового огня "Град", по которой враг бил по Херсону, беспилотник разведывательно-ударного типа, 4 единицы автобронетехники.

Также уничтожен очередной наблюдательный пост противника на левобережье.

"На фоне определенной активности вражеской авиации это может свидетельствовать о подготовке к ракетной атаке, а также ударах дронами. Не игнорируйте сигналы воздушных тревог, действуйте сосредоточенно и оперативно. Будьте бдительны и сознательны: переходите в укрытие, по возможности и целесообразности используйте правила "двух стен" "Вполне вероятны и обстрелы вражеской артиллерией прифронтовых территорий", - говорится в заявлении.