Россия вывела в Черное море ракетоноситель с 8 "калибрами"
По состоянию на вечер, 24 февраля, в Черном море есть 1 ракетоноситель, снаряженный 8 "калибрами"
Об этом сообщает оперативное командование "Юг".
В Черном море зафиксирована корабельная группировка, состоящая из 8 единиц кораблей, среди которых - надводный ракетоноситель - фрегат, снаряженный 8 "калибрами".
"В течение боевых суток враг продолжал обстреливать деоккупированное правобережье Херсонщины с левого берега и прибрежные громады Николаевщины из Кинбурнской косы. Грубо нарушая нормы международного гуманитарного права оккупанты реактивными системами залпового огня избивали по жилым кварталам и акваторию Очаковского порта. Без человеческих потерь", - пишут в ОК "Юг".
За день, 24 февраля, ракетно-артиллерийские подразделения и Воздушные силы Украины уничтожили 10 рашистов, реактивную систему залпового огня "Град", по которой враг бил по Херсону, беспилотник разведывательно-ударного типа, 4 единицы автобронетехники.
Также уничтожен очередной наблюдательный пост противника на левобережье.
"На фоне определенной активности вражеской авиации это может свидетельствовать о подготовке к ракетной атаке, а также ударах дронами. Не игнорируйте сигналы воздушных тревог, действуйте сосредоточенно и оперативно. Будьте бдительны и сознательны: переходите в укрытие, по возможности и целесообразности используйте правила "двух стен" "Вполне вероятны и обстрелы вражеской артиллерией прифронтовых территорий", - говорится в заявлении.
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