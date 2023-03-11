Россия вывела в Черное море ракетоноситель "калибров"

Об этом сообщили Военно-Морские силы Украины.

Утром 11 марта российская армия вывела на боевое дежурство в Черное море 5 кораблей, среди которых 1 носитель крылатых ракет "Калибр" общий залп которых может достичь 7 единиц.

"В Азовском море - 1 вражеский корабль; В Средиземном море уменьшена численность группировки до 7 вражеских кораблей, из них 3 носителя крылатых ракет "Калибр", общий залп - до 20 ракет", - отметили в ВМСУ.