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Россия вывела в Черное море ракетоноситель "калибров"

11 мартa, 2023 суббота
10:13
война с Россией

По состоянию на утро 11 марта российские войска вывели на боевое дежурство в Черное море ракетоноситель "калибров", общий залп может достичь 7 единиц

Об этом сообщили Военно-Морские силы Украины.

Утром 11 марта российская армия вывела на боевое дежурство в Черное море 5 кораблей, среди которых 1 носитель крылатых ракет "Калибр" общий залп которых может достичь 7 единиц.

"В Азовском море - 1 вражеский корабль; В Средиземном море уменьшена численность группировки до 7 вражеских кораблей, из них 3 носителя крылатых ракет "Калибр", общий залп - до 20 ракет", - отметили в ВМСУ.

  • Напомним, в минувший день руководитель Объединенного координационного прессцентра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк рассказала , что по состоянию на утро 10 марта в Черном море не было российских ракетоносителей, однако уровень угрозы остается, ведь врагу нужно всего 2-3 часа, чтобы вернуть их.
Украина
Крым
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