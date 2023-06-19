Россия вывела в Черное море ракетоноситель без "калибров"

Об этом сообщила пресс-служба ВМС.

При этом ракетоноситель не снаряжен "калибрами".

В Азовском море находится один вражеский корабль, но ракет на нем нет.

В Средиземном море находится восемь российских кораблей, среди которых один носитель крылатых ракет с 16 "калибрами" на борту.

Фото: пресс-служба ВМС