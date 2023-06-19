Россия вывела в Черное море ракетоноситель без "калибров"
По состоянию на 19 июня на боевом дежурстве в Черном море находятся три российских корабля, среди них один носитель крылатых ракет типа "Калибр"
Об этом сообщила пресс-служба ВМС.
При этом ракетоноситель не снаряжен "калибрами".
В Азовском море находится один вражеский корабль, но ракет на нем нет.
В Средиземном море находится восемь российских кораблей, среди которых один носитель крылатых ракет с 16 "калибрами" на борту.
Фото: пресс-служба ВМС
- Утром 19 июня спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк спрогнозировала, что РФ в ближайшие дни усилит атаки дронами по Украине. оккупанты ожидают новую партию из Ирана.
- Ночью в Черном море находились 7 вражеских кораблей , среди них ракетоноситель.
- Утром 18 июня на боевом дежурстве в Черном море находился один ракетоноситель, снаряженный восемью крылатыми ракетами типа "Калибр".
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