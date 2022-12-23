Об этом говорится в сообщении ВМС ВСУ.

"В Черном море на боевом дежурстве находятся 9 вражеских кораблей, из них 1 носитель крылатых ракет "Калибр", общий залп составляет 4 ракеты", - отметили военные.

В Азовском море находятся два вражеских корабля, а в Средиземном море - 9 вражеских кораблей, из них 5 носителей крылатых ракет "Калибр", общий залп которых составляет 72 ракеты.

20 декабря член оборонного комитета Верховной рады Украины Егор Чернев заявил, что Россия производит до 30 ракет "Калибр" в месяц на имеющихся составляющих.

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