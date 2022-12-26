Россия вывела в Черное море на боевое дежурство три носителя "калибров"
В Черном море на боевом дежурстве 26 декабря находятся три носителя крылатых ракет "калибр"
Об этом сообщили в Военно-Морских силах ВСУ.
По информации ВМС, в Черном море на боевом дежурстве утром 26 декабря находятся до 10 вражеских кораблей, из них три – носители крылатых ракет "калибр", общий залп – 16 ракет.
В Азовском море на дежурстве находится один вражеский корабль. В Средиземном море – 9 российских кораблей, из них 5 – носители крылатых ракет "калибр" общий залп – 72 ракеты.
Как добавили в ВМС, РФ продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 г. (SOLAS). Россияне отключают систему автоматической идентификации (AIS) на гражданских суднах в акватории Азовского моря.
- На вечер 24 декабря в Черном море маневрировали 14 российских кораблей, снаряженных крылатыми ракетами.
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