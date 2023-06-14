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Россия вывела в Черное море два ракетоносителя с 16 "калибрами"

14 июня, 2023 среда
11:26
Война с Россией

По состоянию на 14 июня россияне держат на боевом дежурстве в Черном море шесть кораблей, в том числе два носителя крылатых ракет типа "Калибр"

Об этом сообщила пресс-служба ВМС.

Ракетоносители в Черном море снаряжены 16 "калибрами".

Согласно сообщению, на боевом дежурстве в Азовском море находится один российский корабль, а в Средиземном море – 8 кораблей, но ракетоносителей среди них нет.

Фото: пресс-служба ВМС

Стоит отметить, что 13 июня спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк говорила, что российская армия во время массированных ракетных атак начала реже применять ракеты "Калибр" . Они держат их как дополнительный способ поражения и рассредоточения нашей ПВО.
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