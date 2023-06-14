Россия вывела в Черное море два ракетоносителя с 16 "калибрами"

Об этом сообщила пресс-служба ВМС.

Ракетоносители в Черном море снаряжены 16 "калибрами".

Согласно сообщению, на боевом дежурстве в Азовском море находится один российский корабль, а в Средиземном море – 8 кораблей, но ракетоносителей среди них нет.

Фото: пресс-служба ВМС

13 июня все вражеские ракетоносители находились в пунктах базирования.