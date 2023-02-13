Об этом сообщила пресс-служба ВМС ВСУ.

По состоянию на 13 февраля в Черном море на боевом дежурстве находятся 11 вражеских кораблей, из них 2 носителя крылатых ракет "Калибр", общий залп составляет 8 ракет.

В то же время в Азовском море дежурит один вражеский корабль, но ракет на нем нет.

"В Средиземном море – 10 вражеских кораблей, из них 5 носителей крылатых ракет "Калибр", общий залп – 72 ракеты", - рассказали в ВМС.