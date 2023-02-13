Россия вывела в Черное море два ракетоносителя
В Черном море на боевом дежурстве находятся 11 российских кораблей, из которых два носителя "калибров" с восемью ракетами на борту
Об этом сообщила пресс-служба ВМС ВСУ.
По состоянию на 13 февраля в Черном море на боевом дежурстве находятся 11 вражеских кораблей, из них 2 носителя крылатых ракет "Калибр", общий залп составляет 8 ракет.
В то же время в Азовском море дежурит один вражеский корабль, но ракет на нем нет.
"В Средиземном море – 10 вражеских кораблей, из них 5 носителей крылатых ракет "Калибр", общий залп – 72 ракеты", - рассказали в ВМС.
- В ОК "Юг" прогнозируют следующий ракетный обстрел Украины 24 февраля.
- 10 февраля российская армия массированно обстреляла Украину ракетами . Была выпущена 71 ракета, 61 из них сбила ПВО .
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