Россия вывела в Черное море четыре ракетоносителя с 28 "калибрами"
На боевом дежурстве в Черном море находятся 13 российских кораблей, среди которых 4 ракетоносителя с 28 "калибрами"
Об этом сообщает командование Военно-морских сил Вооруженных Сил Украины в Фейсбуке .
"По состоянию на 15.03.2023: в Черном море на боевом дежурстве находится 13 вражеских кораблей, среди которых 4 носителя крылатых ракет "Калибр" общий залп до 28 ракет", - говорится в сообщении.
В свою очередь в Азовском море находится 1 вражеский корабль, а в Средиземном море находится до 7 вражеских кораблей, из них 3 носителя крылатых ракет "Калибр", общий залп до 20 ракет.
- Еще утром 14 марта Россия удерживала в Черном море один ракетоноситель, снаряженный четырьмя крылатыми ракетами типа "Калибр".
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