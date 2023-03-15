Об этом сообщает командование Военно-морских сил Вооруженных Сил Украины в Фейсбуке .

"По состоянию на 15.03.2023: в Черном море на боевом дежурстве находится 13 вражеских кораблей, среди которых 4 носителя крылатых ракет "Калибр" общий залп до 28 ракет", - говорится в сообщении.

В свою очередь в Азовском море находится 1 вражеский корабль, а в Средиземном море находится до 7 вражеских кораблей, из них 3 носителя крылатых ракет "Калибр", общий залп до 20 ракет.