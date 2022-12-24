Россия вывела в Черное море 3 корабля-носителя ракет "Калибр", - Братчук
Представитель начальника Одесской областной ВА Сергей Братчук рассказал, что Россия вывела в Черное море 11 кораблей с суммарными возможным залпом в 20 ракет
Об этом он сообщил в эфире телеканала "Еспресо".
"Ночь в Одессе прошла без обстрелов, в отличие от вчерашнего дня. Вчера в Одессе трижды звучала воздушная тревога. Понимаем, что враг активизировал свою авиацию и пытается нас запугать", - рассказал Братчук.
Представитель Одесской областной ВА подчеркнул, что несколько дней Россия не выводила в Черное море военные корабли.
"Россияне вывели в Черное море 3 ракетоносителя. В частности, два надводных корабля и один подводный. Враг имеет 20 ракет "Калибр" на готовности для пуска по территории Украины. Ракетоносители россиян не присутствовали в Черном море несколько дней. Однако это никогда не означает, что враг не угрожает нам ракетными обстрелами", - добавил он.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.71
Покупка 39.71Продажа 40.38
-
EUR
Покупка 41.23Продажа 42.29
- Актуальное
- Важное