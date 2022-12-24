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Главная война с Россией Россия вывела в Черное море 3 корабля-носителя ракет "Калибр", - Братчук
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Россия вывела в Черное море 3 корабля-носителя ракет "Калибр", - Братчук

24 декабря, 2022 суббота
08:58
война с Россией

Представитель начальника Одесской областной ВА Сергей Братчук рассказал, что Россия вывела в Черное море 11 кораблей с суммарными возможным залпом в 20 ракет

Об этом он сообщил в эфире телеканала "Еспресо".

"Ночь в Одессе прошла без обстрелов, в отличие от вчерашнего дня. Вчера в Одессе трижды звучала воздушная тревога. Понимаем, что враг активизировал свою авиацию и пытается нас запугать", - рассказал Братчук.

Представитель Одесской областной ВА подчеркнул, что несколько дней Россия не выводила в Черное море военные корабли.

"Россияне вывели в Черное море 3 ракетоносителя. В частности, два надводных корабля и один подводный. Враг имеет 20 ракет "Калибр" на готовности для пуска по территории Украины. Ракетоносители россиян не присутствовали в Черном море несколько дней. Однако это никогда не означает, что враг не угрожает нам ракетными обстрелами", - добавил он.

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Украина
Россия
Одесса
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