Россия вывела в Черное море 21 корабль, в готовности 16 крылатых ракет "Калибр"

Об этом сообщает оперативное командование "Юг".

"Враг очевидно настроен продолжать практику ракетных и дроновых ударов, в том числе и по объектам критической, энергетической инфраструктуры. Будьте внимательны и сознательны, не пренебрегайте правилами безопасности, тщательно проверяйте информацию, относитесь к ней критически, а к ограничениям в рамках военного положения – с пониманием. Соблюдайте установленный порядок и алгоритмы действий по сигналам тревог, оставляйте панику врагу и доверяйте Силам обороны", - отмечают в "Юге".

Корабельная группировка россиян в Черном море состоит из 21 корабля. На боевом дежурстве маневрируют 2 надводных ракетоносителя.

Россия держит 16 единиц "Калибров", готовых к применению.

11 ноября в сети появились видео украинских военных, которые вывешивали желто-голубые флаги в Херсоне. Это подтверждает ГУР Министерства обороны.

Также 11 ноября в поселке на деоккупированной Херсонской области обнаружили остатки тел мирных жителей.

Российские террористы были вынуждены сменить "административную столицу" оккупированной части Херсонской области - в Геническ.

В ночном отчете оперативного командования "Юг" подтвердилась информация, что передовые подразделения ВСУ добрались до правого берега реки Днепр.

Российский агрессор "градами" обстрелял Николаевскую область из Кинбурнской косы.

Украинские Силы обороны уничтожили штаб российских оккупантов, расположенный в населенном пункте Красный Маяк Херсонской области.

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