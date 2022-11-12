Россия вывела в Черное море 21 корабль, в готовности 16 крылатых ракет "Калибр"
По состоянию на вечер, 11 ноября, российский агрессор держит в Черном море наготове 16 крылатых ракет "Калибр"
Об этом сообщает оперативное командование "Юг".
"Враг очевидно настроен продолжать практику ракетных и дроновых ударов, в том числе и по объектам критической, энергетической инфраструктуры. Будьте внимательны и сознательны, не пренебрегайте правилами безопасности, тщательно проверяйте информацию, относитесь к ней критически, а к ограничениям в рамках военного положения – с пониманием. Соблюдайте установленный порядок и алгоритмы действий по сигналам тревог, оставляйте панику врагу и доверяйте Силам обороны", - отмечают в "Юге".
Корабельная группировка россиян в Черном море состоит из 21 корабля. На боевом дежурстве маневрируют 2 надводных ракетоносителя.
Россия держит 16 единиц "Калибров", готовых к применению.
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