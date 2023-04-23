Россия вывела в Черное море 2 ракетоносителя: залп "калибров" может достигать 8 единиц
По состоянию на утро 23 апреля Россия держит в Черном море 10 кораблей, среди них два подводных ракетоносителя: залп "калибров" может достигать 8 единиц
Об этом сообщил спикер ОК "Юг" Владислав Назаров.
Вражеская корабельная группировка в Черном море по состоянию на 23 апреля составляет 10 кораблей. Среди них есть десантный корабль и 2 подводных ракетоносителя, снаряженных 8 "калибрами".
"Угроза ракетного удара остается, повторение вражеских атак прифронтовых территорий управляемыми авиационными бомбами вполне возможно, угроза атак дронами-камикадзе типа Shahed-131/136, в частности в ночное время, очень высока", - подчеркнул спикер.
- Напомним, спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил , что Россия до осени не сможет восстановить и треть ракетного потенциала, имевшегося в начале вторжения.
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