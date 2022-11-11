Россия вывела в Черное море 2 ракетоносителя, - ОК "Юг"
Российский агрессор вывел в акваторию Черного моря 2 единицы ракетоносителей
Об этом сообщает оперативное командование "Юг".
В Черном море маневрирует корабельная группировка вражеского флота, состоящего из 17 единиц. На боевое дежурство Россия вывела 2 ракетоносителя, которые держат наготове 16 "Калибров".
"Определенным образом враг намекает, что готов отомстить за "неудобные сложные решения" по Херсонщине, до которых он был доведен. А значит вполне вероятны повторы массированных ракетно-дроновых обстрелов по всей территории Украины. Следите и будьте осторожны, соблюдайте меры безопасности, на сигналы тревог реагируйте оперативно и правильно", - говорится в сводке.
Украинцев также предупредили, что Россия, вероятно, заминировала большие площади в Херсонской и Николаевской областях.
"Вполне вероятно, что враг, убегая, заминировал большие площади, здания, объекты, важные в социальном обеспечении гуманитарных потребностей мирного населения. Не приближайтесь к подозрительным предметам, это может быть опасно. Информируйте о них компетентные органы, обезопасьте себя и окружающих. Деструктивную деятельность коллаборантов "русского мира" не оставляйте без внимания. Используйте чат-боты правоохранительных структур для сообщения об их активности", - обращается ОК "Юг" к украинцам.
- В оперативном командовании "Юг" рассказали, что ситуация на их направлении остается стабильно напряженной, а ВСУ продолжают продвигаться ближе к левому берегу Днепра.
- В четверг, 10 ноября, российский агрессор ударил по Днепропетровской области из "градов", "ураганов" и тяжелой артиллерии.
- ОК "Юг" отчиталось, что артиллерия ВСУ выполнила более полусотни задач и уничтожает логистику и систему управления оккупантов.
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