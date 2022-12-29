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Война с Россией: хроника
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Главная война с Россией Россия вывела в Черное море несколько ракетоносителей с 20 "калибрами", - ОК "Юг"
Обновлено

Россия вывела в Черное море несколько ракетоносителей с 20 "калибрами", - ОК "Юг"

29 декабря, 2022 четверг
07:04
война с Россией

Войска РФ вывели в Черное море два надводных и один подводный ракетоноситель. Украинцев предупредили о ракетной опасности

Об этом сообщили в ОК "Юг".

"Внимание! Враг вывел на боевое дежурство в Черном море 2 надводных ракетоносителя. Готовность к пуску 16 "калибров". Сейчас объявлена ракетная опасность по Югу Украины. Зафиксирована активность стратегической авиации. Не пренебрегайте собственной безопасностью!" – говорится в сообщении.

Впоследствии спикер ОК "Юг" уточнил, что россияне также вывели и подводный ракетоноситель.

"Рашисты дополнительно вывели в Черное море подводный ракетоноситель. Суммарный залп "калибров" увеличен до 20", - написал он.

  • Вечером 28 декабря российский агрессор ударил по Харькову дроном-камикадзе "шахед". Также украинское ПВО сбило 5 российских БПЛА, которые пытались ударить по Днепропетровской области.
  • Уже ночью 29 декабря россияне атаковали два села возле Запорожья.

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