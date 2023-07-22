Об этом сообщают Военно-морские силы Вооруженных Сил Украины.

В то же время в Азовском море находится один вражеский корабль, в Средиземном море - до восьми кораблей.

За сутки в интересах РФ проход по Керчь-Еникальскому проливу к Азовскому морю совершили 17 судов, из них 3 двигались в направлении пролива Босфор. К Черному морю проход совершил 31 судно, из них 6 – в направлении пролива Босфор.