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Россия вывела в Черное море 10 кораблей, ракетоносителей среди них нет

22 июля, 2023 суббота
11:00
Война с Россией

По состоянию на утро 22 июля российские оккупанты держат десять кораблей на боевом дежурстве в Черном море, ракетоносители находятся в пунктах базирования

Об этом сообщают Военно-морские силы Вооруженных Сил Украины.

В то же время в Азовском море находится один вражеский корабль, в Средиземном море - до восьми кораблей.

За сутки в интересах РФ проход по Керчь-Еникальскому проливу к Азовскому морю совершили 17 судов, из них 3 двигались в направлении пролива Босфор. К Черному морю проход совершил 31 судно, из них 6 – в направлении пролива Босфор.

  • Министерство обороны Украины объявило , что с 21 июля все суда, следующие к акватории Черного моря в направлении морских портов РФ и украинских портов на временно оккупированной территории, Украина может рассматривать как военные грузы. Кроме того, теперь судоходство в районах Северо-восточной части Черного моря и Керчь-Еникальским проливом Украины запрещено как опасное.
Украина
Россия
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