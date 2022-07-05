Об этом сообщает финское медиа Yle со ссылкой на данные спутниковых снимков.

Снимки спутников зафиксировали опустевшую военную базу Алакуртти, свидетельствующую о вывозе большей части русской военной техники.

С середины мая из Алакуртти выехало более 100 единиц техники, в том числе десятки бронетранспортеров. Это количество машин примерно равно боевому отделению батальона (около 800 солдат).

Это указывает на то, что около трети из 2 тыс. солдат, дислоцированных на базе, ушли за тот же период, отмечает портал.

"Возможно, их везли поездом в Украину", - предположил военный эксперт Марко Эклунд.

Россия не публиковала данные о возможной передислокации с этой базы.

Напомним, Финляндия и Швеция подписали протоколы о вступлении в НАТО.

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