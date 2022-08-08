Россия вывела свои объекты из-под действия Договора о сокращении стратегического наступательного оружия
8 августа 2022 года РФ официально сообщила по дипломатическим каналам США о том, что временно выводит из-под инспекционной деятельности свои объекты, предусмотренные в Договоре о стратегическом наступательном оружии
Об этом сообщает МИД России.
В сообщении сказано, что Российская Федерация вынуждена пойти на такие меры из-за "упорного стремления Вашингтона достичь перезапуска инспекционной деятельности на условиях, не учитывающих нынешние реалии".
В частности, в МИД России такими реалиями считают "принятые с подачи Вашингтона антироссийские односторонние ограничительные меры между Россией и США", в том числе прекращение нормального авиасообщения. "Воздушное пространство государств, являющихся союзниками и партнерами США, закрыто для российских самолетов, доставлявших российские инспекционные группы в пункты въезда на американской территории".
Дополнительными трудностями, по мнению дипломатического ведомства России, "инспирированные Вашингтоном антироссийские односторонние ограничительные действия — визовый режим в транзитных странах".
"Считаем, что в текущих обстоятельствах сторонам следует отказаться от заранее непродуктивных попыток искусственно формировать возобновление инспекционной деятельности в рамках ДСНО, и сфокусировать внимание на тщательном изучении всех проблем в этой сфере, успешное урегулирование которых позволило бы в короткие сроки вернуться к полноформатному применению всех верификационных механизмов Договора", - говорится в заявлении МИД РФ.
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