Об этом сообщает МИД России.

В сообщении сказано, что Российская Федерация вынуждена пойти на такие меры из-за "упорного стремления Вашингтона достичь перезапуска инспекционной деятельности на условиях, не учитывающих нынешние реалии".

В частности, в МИД России такими реалиями считают "принятые с подачи Вашингтона антироссийские односторонние ограничительные меры между Россией и США", в том числе прекращение нормального авиасообщения. "Воздушное пространство государств, являющихся союзниками и партнерами США, закрыто для российских самолетов, доставлявших российские инспекционные группы в пункты въезда на американской территории".

Дополнительными трудностями, по мнению дипломатического ведомства России, "инспирированные Вашингтоном антироссийские односторонние ограничительные действия — визовый режим в транзитных странах".

"Считаем, что в текущих обстоятельствах сторонам следует отказаться от заранее непродуктивных попыток искусственно формировать возобновление инспекционной деятельности в рамках ДСНО, и сфокусировать внимание на тщательном изучении всех проблем в этой сфере, успешное урегулирование которых позволило бы в короткие сроки вернуться к полноформатному применению всех верификационных механизмов Договора", - говорится в заявлении МИД РФ.

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