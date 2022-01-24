Россия вывела на учения 20 боевых кораблей в Балтийском море

Об этом сообщает РИА Новости.



"В рамках учений в составе тактических групп будут действовать тральщики и малые противолодочные корабли, малые ракетные корабли и ракетные катера. Во время маневров они отработают задачи противолодочной и противовоздушной обороны, а также противоминного обеспечения", - говорится в сообщении.



Издание передает, что Россия будет проводить военно-морские учения в январе-феврале 2022 года, в которых примут участие около 10 тыс. российских военных.

Напомним, 22 января российские многоцелевые истребители Су-35С вылетели в Беларусь для участия в совместных учениях "Союзная решимость – 2022".

РФ направила два дивизиона ракетных комплексов С-400 в Беларусь для учений, которые должны пройти в феврале

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24 января в Верховной Раде зарегистрировали проект постановления об обращении в Организацию Объединенных Наций, Европейский парламент и другие международные организации по поводу неприемлемости военного шантажа в отношении Украины со стороны Российской Федерации