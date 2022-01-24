Россия вывела на учения 20 боевых кораблей в Балтийском море
Российская Федерация вывела в Балтийское море 20 боевых кораблей, катеров и судов для выполнения задач в рамках плановых мероприятий боевой подготовки
Об этом сообщает РИА Новости.
"В рамках учений в составе тактических групп будут действовать тральщики и малые противолодочные корабли, малые ракетные корабли и ракетные катера. Во время маневров они отработают задачи противолодочной и противовоздушной обороны, а также противоминного обеспечения", - говорится в сообщении.
Издание передает, что Россия будет проводить военно-морские учения в январе-феврале 2022 года, в которых примут участие около 10 тыс. российских военных.
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