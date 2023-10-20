Россия вывела на дежурство в Черное море ракетоноситель с четырьмя "калибрами", Гуменюк призвала украинцев быть бдительными
По состоянию на утро 20 октября подлодка России с четырьмя ракетами "Калибр" на борту снова вышла на боевое дежурство в акватории Черного моря
Об этом сообщает руководитель объединенного пресс-центра Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк в телемарафоне.
"Корабельная группировка врага продолжает курсировать в том же районе, который пока считает для себя условно безопасным - от восточного побережья Крыма до Новороссийска. Ракетоноситель они вернули на дежурство подводный, имеющий 4 калибра на борту", - рассказала Гуменюк.
Руководитель пресс-центра обратилась к украинцам и попросила не игнорировать тревогу.
"Напомню, что в таком случае когда мы акцентируем на дежурство подводного ракетоносителя, нужно внимательно относиться к сигналам воздушной тревоги и реагировать оперативно, потому что обнаружение таких пусков затруднено для системы противовоздушной обороны, но это не устрашение, а предупреждение о том, что все должны быть осведомлены и правильно реагировать", - подчеркнула военнослужащая.
По ее словам, большинство российского корабельно-катерного состава держится поближе к побережью и несет дежурство в режиме патрулирования, однако некоторые суда могут нести на борту разведывательные беспилотники.
"Враг активно использует беспилотную разведку. Очевидно, готовят удары", – добавила руководитель объединенного пресс-центра.
- 19 октября российские войска держали в акваториях Черного и Азовского морей пять своих кораблей.
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