Россия вывела на дежурство в Черное море ракетоноситель с четырьмя "калибрами", Гуменюк призвала украинцев быть бдительными

Об этом сообщает руководитель объединенного пресс-центра Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк в телемарафоне.

"Корабельная группировка врага продолжает курсировать в том же районе, который пока считает для себя условно безопасным - от восточного побережья Крыма до Новороссийска. Ракетоноситель они вернули на дежурство подводный, имеющий 4 калибра на борту", - рассказала Гуменюк.

Руководитель пресс-центра обратилась к украинцам и попросила не игнорировать тревогу.

"Напомню, что в таком случае когда мы акцентируем на дежурство подводного ракетоносителя, нужно внимательно относиться к сигналам воздушной тревоги и реагировать оперативно, потому что обнаружение таких пусков затруднено для системы противовоздушной обороны, но это не устрашение, а предупреждение о том, что все должны быть осведомлены и правильно реагировать", - подчеркнула военнослужащая.

По ее словам, большинство российского корабельно-катерного состава держится поближе к побережью и несет дежурство в режиме патрулирования, однако некоторые суда могут нести на борту разведывательные беспилотники.

"Враг активно использует беспилотную разведку. Очевидно, готовят удары", – добавила руководитель объединенного пресс-центра.