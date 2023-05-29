Россия вывела на боевое дежурство надводный ракетоноситель
Утром 29 мая Российская Федерация вывела на боевое дежурство один надводный ракетоноситель, который может быть снаряжен 8 "калибрами"
Об этом в телеграме сообщил спикер оперативного командования "Юг" Владислав Назаров.
"Утром враг вывел на боевое дежурство надводный ракетоноситель, снаряжение которого включает до 8 "калибров". Сейчас в Черном море 6 вражеских кораблей, в Азовском – 1", - подчеркнул он.
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В ОК подчеркивают достаточно высокий уровень ракетной угрозы.
"Не пренебрегайте сигналами воздушной тревоги. Переходите в укрытие, не снимайте и не распространяйте работу сил ПВО", – советуют украинцам.
- 28 мая в море в Черном море не зафиксировали ни одного ракетоносителя РФ.
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