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Главная война с Россией Россия вывела из Сирии системы С-300 и 1,6 тыс. военных и отправила их в Украину, - New York Times

Россия вывела из Сирии системы С-300 и 1,6 тыс. военных и отправила их в Украину, - New York Times

20 октября, 2022 четверг
04:19
война с Россией

Россия перебросила из Сирии в Украину значительную часть своего контингента и зенитно-ракетные системы С-300

Об этом пишет New York Times, ссылаясь на западные и израильские осведомленные источники.

Два западных дипломата и один высокопоставленный израильский военный чиновник сказали газете на условия анонимности, что Россия вывела из Сирии два батальона, то есть до 1600 солдат (один из собеседников газеты считает, что даже гораздо больше).

Но особенно интересно, что Россия, как утверждается, опрокинула в Украину свои С-300.

"Опасения, что С-300 применим против израильских самолетов, были главной причиной, по которой Израиль до сих пор отклонял просьбу Украины дать ей оружие", - пишет газета.

  • Напомним, не подтвержденные официально сообщения о том, что Россия опрокидывает или готовится опрокинуть часть своего сирийского контингента в Украину, во время войны появлялись неоднократно.

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Россия
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