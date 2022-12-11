Россия вывела из Черного моря все носители с "калибрами"
В Средиземном море количество боевых кораблей РФ с крылатыми ракетами остается без изменений на протяжении последних дней
Об этом сообщил и в Военно-морских силах ВСУ.
По состоянию на 11 декабря в Черном море на боевом дежурстве находятся 8 вражеских кораблей РФ. В Азовском море оккупанты продолжает контролировать морские коммуникации, удерживая на боевом дежурстве 2 корабля.
Больше всего враждебных ракетоносителей остается в Средиземном море. В общей сложности там сосредоточено 9 кораблей, из которых 5 носителей крылатых ракет "калибр" с общим залпом 7 ракет.
По информации ВМС ВСУ, за сутки в интересах РФ проход по Керчь-Еникальскому проливу к Азовскому морю совершили 15 судов, из них 5 судов двигались из пролива Босфор. Проход к Черному морю выполнили 38 судов, из них 8 судов продолжили движение в направлении пролива Босфор.
Россия продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море (SOLAS) и отключает системы автоматической идентификации (AIS) на гражданских судах в акватории Азовского моря.
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