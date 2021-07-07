Россия высылает задержанного консула Эстонии: он должен покинуть страну за 48 часов
Министерство иностранных дел России объявило персоной нон грата консула Эстонии в Санкт-Петербурге Марта Лятте
Об этом сообщили в пресс-служба министерства.
7 июля в МИД был вызван временный поверенный в делах посольства Эстонии в России.
"Российской стороной заявлен решительный протест в связи с деятельностью по сбору разведданных, несовместимой с дипломатическим статусом, консула Генерального консульства Эстонии в Санкт-Петербурге Марта Лятте. Упомянутый сотрудник объявлен "persona non grata", ему предстоит покинуть территорию Российской Федерации в течение 48 часов", - говорится в комментарии.
- Сотрудники ФСБ России задержали консула генерального консульства Эстонии в Санкт-Петербурге Марта Лятте.
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