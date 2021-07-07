Россия высылает задержанного консула Эстонии: он должен покинуть страну за 48 часов

Об этом сообщили в пресс-служба министерства.

7 июля в МИД был вызван временный поверенный в делах посольства Эстонии в России.

"Российской стороной заявлен решительный протест в связи с деятельностью по сбору разведданных, несовместимой с дипломатическим статусом, консула Генерального консульства Эстонии в Санкт-Петербурге Марта Лятте. Упомянутый сотрудник объявлен "persona non grata", ему предстоит покинуть территорию Российской Федерации в течение 48 часов", - говорится в комментарии.

Сотрудники ФСБ России задержали консула генерального консульства Эстонии в Санкт-Петербурге Марта Лятте.