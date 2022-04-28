Россия высылает восьмерых дипломатов из Японии из-за их позиции касательно войны в Украине
Министерство иностранных дел России 27 апреля заявило, что вышлет восемь японских дипломатов в ответ на ранее принятое Токио решение о высылке дипломатов РФ
Об этом пишет Japan Today .
Восемь дипломатов Японии должны покинуть Россию до 10 мая. В РФ заявили, что администрация премьер-министра Фумио Кисиды якобы распространяет клевету по поводу действий российской армии в Украине и принимает откровенно враждебные политические меры, которые наносят ущерб отношениям сотрудничества двух стран.
Известно, что в апреле Япония приняла решение о высылке восьми россиян на фоне осуждения международным сообществом сотен мирных жителей, убитых в Украине. Японское правительство отказалось назвать имена высланных дипломатов. Но, как отмечают, среди этого списка не было посла России в Японии Михаила Галузина.
- 25 апреля послу Германии в России вручили ноту о высылке 40 немецких дипломатов.
- Перед этим, 21 апреля, десять дипломатов США было приказано покинуть РФ в течение месяца.
- Россия также отправила двух болгарских дипломатов. Об этом стало известно 20 апреля.
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