Россия высылает восьмерых дипломатов из Японии из-за их позиции касательно войны в Украине

Об этом пишет Japan Today .

Восемь дипломатов Японии должны покинуть Россию до 10 мая. В РФ заявили, что администрация премьер-министра Фумио Кисиды якобы распространяет клевету по поводу действий российской армии в Украине и принимает откровенно враждебные политические меры, которые наносят ущерб отношениям сотрудничества двух стран.

Известно, что в апреле Япония приняла решение о высылке восьми россиян на фоне осуждения международным сообществом сотен мирных жителей, убитых в Украине. Японское правительство отказалось назвать имена высланных дипломатов. Но, как отмечают, среди этого списка не было посла России в Японии Михаила Галузина.

25 апреля послу Германии в России вручили ноту о высылке 40 немецких дипломатов.

Перед этим, 21 апреля, десять дипломатов США было приказано покинуть РФ в течение месяца.

Россия также отправила двух болгарских дипломатов. Об этом стало известно 20 апреля.