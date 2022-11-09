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Россия высылает работника посольства Молдовы

9 ноября, 2022 среда
19:33
Мир

Министерство иностранных дел России объявило о высылке сотрудника посольств Молдовы в Москве в ответ на "решение объявить persona non grata сотрудника посольства России в Молдове"

Об этом сообщают РосСМИ со ссылкой на МИД России.

"Эта мера является ответом на принятое 1 ноября этого года молдовской стороной ничем не мотивированное решение объявить persona non grata сотрудника посольства России в Молдове", – заявили в МИД РФ.

Поэтому главе посольства Молдовы Лилиану Дарии "вручена нота министерства об объявлении persona non grata сотрудника посольства Молдовы в Москве".

  • В МВД Молдовы заявили, что 31 октября на территорию страны упала российская ракета , которую якобы сбила украинская ПВО. После этого Молдова объявила российского дипломата персоной нон грата из-за ракетных обстрелов Украины.

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