Россия высылает работника посольства Молдовы

Об этом сообщают РосСМИ со ссылкой на МИД России.

"Эта мера является ответом на принятое 1 ноября этого года молдовской стороной ничем не мотивированное решение объявить persona non grata сотрудника посольства России в Молдове", – заявили в МИД РФ.

Поэтому главе посольства Молдовы Лилиану Дарии "вручена нота министерства об объявлении persona non grata сотрудника посольства Молдовы в Москве".

В МВД Молдовы заявили, что 31 октября на территорию страны упала российская ракета , которую якобы сбила украинская ПВО. После этого Молдова объявила российского дипломата персоной нон грата из-за ракетных обстрелов Украины.