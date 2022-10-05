Россия высылает поверенную в дела Литвы и приостанавливает работу культурного центра посольства
МИД России объявил персоной нон грата временно поверенную в делах Литвы Виргинию Умбрасене в ответ на аналогичный шаг Риги несколькими днями ранее
Об этом идет речь на сайте МИД РФ.
Отмечается, что прибывшему в ведомство сотруднику литовского посольства сообщили об объявлении Умбрасене персоной нон грата с требованием уехать из России в пятидневный срок.
"Было также заявлено, что с учетом враждебной линии Литвы на полное обрушение двусторонних отношений, включая гуманитарные связи, российская сторона замораживает деятельность культурного центра литовской дипмиссии в Москве - так называемого "Дома Балтрушайтиса", - говорится в заявлении.
Известно, что за два дня до этого Литва объявила персоной нон грата временного поверенного в делах РФ Сергея Рябоконя. Решение объяснили тем, что "последние действия и заявления Рябоконя несовместимы с его дипломатическим статусом могут считаться вмешательством во внутренние дела приемной страны".
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