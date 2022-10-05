Об этом идет речь на сайте МИД РФ.

Отмечается, что прибывшему в ведомство сотруднику литовского посольства сообщили об объявлении Умбрасене персоной нон грата с требованием уехать из России в пятидневный срок.

"Было также заявлено, что с учетом враждебной линии Литвы на полное обрушение двусторонних отношений, включая гуманитарные связи, российская сторона замораживает деятельность культурного центра литовской дипмиссии в Москве - так называемого "Дома Балтрушайтиса", - говорится в заявлении.

Известно, что за два дня до этого Литва объявила персоной нон грата временного поверенного в делах РФ Сергея Рябоконя. Решение объяснили тем, что "последние действия и заявления Рябоконя несовместимы с его дипломатическим статусом могут считаться вмешательством во внутренние дела приемной страны".

24 сентября министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис заявил, что страна не будет предоставлять убежище тем, кто просто убегает от ответственности. Ландсбергис отметил, что россияне должны остаться у себя в стране и сражаться против Путина.

30 сентября Литва, Латвия и Эстония поддержали предоставление Украине членства в НАТО.