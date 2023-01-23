Россия высылает посла Эстонии и отзывает своего посла в Таллинне

Об этом сообщает МИД России.

"Сейчас Эстонией сделан новый недружественный шаг по радикальному сокращению численного состава российского посольства в Таллине, что подтверждает линию на развал отношений между нашими странами", – пишут в пресс-службе.

Россия в ответ заявляет о снижении уровня диппредставителя в обеих странах до временного поверенного в делах.

Также утром в понедельник, 23 февраля, в МИД РФ вызвали посла Эстонии Маргуса Лайдре. Амбассадору сообщили "решительный протест в связи с действиями эстонских властей" и обязали покинуть страну.

"Послу Эстонской Республики следует покинуть Российскую Федерацию 7 февраля 2023 года", - говорится в заявлении.

В министерство иностранных дел РФ подчеркнули: "Вся ответственность за развитие такой ситуации в отношениях между Россией и Эстонией целиком лежит на эстонской стороне. И дальше будем реагировать на враждебные шаги руководства Эстонии".

Евродепутат Марина Кальюранд, которая была послом Эстонии в России, заявила, что стране следовало отозвать своего посла еще в начале войны в Украине.

"Выслание посла Эстонии еще не означает, что дипломатические отношения будут разорваны, но это уже крайняя мера. По моему мнению, Эстонии следовало отозвать своего посла еще в начале войны. После начала агрессии было смысла держать посла в Москве, где он не имел доступа к информации. К тому же, наверное, и рабочая атмосфера там тоже очень изменилась после 24 февраля", - сказала Кальюранд.

Госпожа экс-посол добавила, что находящихся на территории РФ жителей не коснется этот конфликт, ведь консульские учреждения продолжат работу, даже если в Москве и Санкт-Петербурге не останется ни одного эстонского дипломата - переживать не стоит.

"В этом случае наших граждан будут защищать другие представительства Евросоюза. Такая практика действует и сейчас. У нас ведь нет посольств и консульств во всех государствах, куда выезжают наши граждане. Например, в Африке, Латинской Америке или Азии. Эстонии нужно будет просто договориться с конкретным государством Евросоюза, которое будет решать вопросы наших граждан в Москве или Санкт-Петербурге", - пояснила евродепутат. По ее словам, это может быть как одна страна, так и несколько. Главное - проинформировать граждан о такой смене. "Вероятно, это будет менее удобной, но защита наших граждан всегда была приоритетом и останется такой. Поэтому, я думаю, беспокоиться не следует", - говорит Кальюранд.

Правительство Эстонии объявило о новом пакете военной помощи, в который вошли гаубицы, противотанковое оружие и снаряды. Общая сумма пособия составила более €113 млн.

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